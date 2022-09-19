تغيير مكان حفل محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 .. تعرفوا على المكان الجديد

يحتفل الشعب السعودي يوم الجمعة المقبل 23 سبتمبر بـ اليوم الوطني السعودي الـ 92 من خلال الكثير من الفعاليات والحفلات الغنائية والأنشطة.

كما يحرص الشعب السعودي على القيام بالعديد من الفعاليات الشخصية مثل رفع الأعلام وارتداء ملابس باللون الأخضر التي تعبر عن لون العلم، او تشغيل الأغاني الوطنية احتفالًا بهذه المناسبة.

تغيير مكان حفل محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

كان من المقرر أن يحيي الفنان السعودي محمد عبده حفلًا غنائيًا يوم السبت 24 سبتمبر المقبل في عسير إلا ان عدم جهوزية المسرح الذي كان من المقرر أن يقام به الحفل.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بشركة روتانا عبر انستغرام منشور اعتذار للجمهور حيث اعلنت الشركة على الغاء الحفل بسبب عدم جاهزية مسرح طلال مداح المفتاحة الذي كان من المقرر ان يقام عليه الحفل، بسبب عد انتهاء اعمال الترميم والصيانة، وتعهدت الشركة بإعادة مبالغ التذاكر لكل مشتريها.

وعادت الصفحة الرسمية الخاصة بشركة روتانا بالكشف عن تغيير مكان الحفل وانتقاله إلى مدينة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري، على ان تطرح التذاكر الكترونيًا للبيع اليوم 20 سبتمبر.

محمد عبده في حفل غنائي في البحرين

أعلن الحساب الرسمي الخاص بفعاليات البحرين عن حفل غنائي ضمن الفعاليات يوم 4 نوفمبر المقبل على مسرح الدانة.

يُشار إلى ان الفنان السعودي كان قد أحيا حفلين غنائيين في "أوبرا باريس" ليكون اول فنان عربي خليجي يحي حفلًا على هذا المسرح المهم.