تغيير واضح في ملامح أمل العوضي يثير الشكوك حول خضوعها لعملية تجميل (فيديو)

أشعل مقطع فيديو متداول للمذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي الجدل بين المتابعين على السوشال ميديا، وذلك بعد أن بدت في أحد ظهور لها بملامح مختلفة إلى درجة أن البعض نفوا أن تكون هي، وأشاروا إلى أنها ليست العوضي.

وتناقل الرواد مقطع الفيديو الخاص بالفنانة أمل العوضي تحت عنوان "تغيير كبير في وجه أمل العوضي"، لتبدأ حملة من التساؤلات والتعليقات حول ما إذا كانت العوضي قد خضعت بالفعل لعملية تجميل، بينما كان هناك آراء أخرى تدعم أن العوضي قامت فقط بتغيير أسلوبها في وضع المكياج وهذا ما جعلها تبدو بشكل مختلف عما اعتاده الجمهور.

وفي ذات السياق، كانت العوضي في وقت سابق قد كشفت خضوعها لعملية تجميل بالفعل، حيث قامت برفع حاجبيها من خلال حقن البوتوكس.

وأمل العوضي هي مقدمة برامج وممثلة كويتية تبلغ من العمر 31 عامًا، بدأت في مجال التقديم من خلال برنامج "تلفزيون الأطفال"، وبعد ذلك دخلت مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأعمال إلى أن قررت الاعتزال بعد زواجها للاهتمام بعائلتها، ولكنها لا زالت نشطة حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل.

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