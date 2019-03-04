تفاقم الأمور بين ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة وزوجها والطلاق سيّد الموقف!

سارة نخلة وزوجها أحمد عبدالله محمود

كشفت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة عن آخر التطورات على علاقتها مع زوجها ابن الممثل المصري الراحل عبدالله محمود، وبحسب ما نقلته عبر حسابها على إنستغرام والذي حذفته فيما بعد أن الطلاق هو الفيصل بينهما وهو الحل الأنسب.

وذكرت سارة نخلة في منشورها على إنستغرام أن قرار الطلاق سيأتي عليها بالضرر، لأن زوجها المصري بحسب قولها يحاول سلب حقوقها المادية، حيث كتبت تعليقًا قالت فيه: "حسبنا الله ونعم الوكيل، فلوسي التي أكلتها وحقي الذي تريد أكله، يا رب تشوف أيام تشبه الأيام التي عيشتها لي وأنا قليلة الحيلة وبعيد عن أهلي".

يشار إلى أن جزء كبير من المشكلة بدأ بعدما تم اتهام سارة نخلة أنها قامت بضرب والدة زوجها والتي بدورها أكدت وجود تسجيل صوتي أرسله إليها إحد جيرانها يثبت حدوث الواقعة، وهو الشيء الذي نفته ملكة جمال سوريا بعد ما قامت بالإعلان عن براءتها من تهمة الاعتداء التي وجهت لها في المحكمة.