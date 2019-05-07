تقليد إلهام شاهين منصبا دينيا يثير الجدل...إليك التفاصيل

منشور 07 أيّار / مايو 2019 - 02:55
إلهام شاهين
إلهام شاهين

 

ضجّت المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخبر توظيف الفنانة المصرية إلهام شاهين في منصب ديني، وهو الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.
إلا أنّه تبين أن الخبر بحسب مجلة (لها)، غير حقيقي، حيث أنّ التباساً قد وقعت فيه المواقع، فالسيدة التي تولت هذا المنصب اسمها بالفعل إلهام محمد فتحي شاهين، وهي ليست الفنانة، وإنّما أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.
يشار إلى أنّ إلهام شاهين خرجت من سباق الدراما الرمضاني، بعدما توقفت التحضيرات لمسلسلها الجديد (إضطراب عاطفي).
 

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