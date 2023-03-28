تقليد ميغان ماركل وهاري في "استديو 23".. ووحيد صالح يقلد أوبرا وينفري

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببرنامج " استديو 23 " بعد تقليد بعض الفنانين الخليجيين شخصية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، ومقدمة البرامج الأمريكية أوبرا ويفري، بطريقة ساخرة وفكاهية.

استديو 23 يقلد ميغان وهاري

وأعادت الحلقة تمثيل المقابلة التي جمعت ميغان وهاري بأوبرا للحديث عن حياتهما في إطار العائلة المالكة البريطانية، وما واجهانه من صعوبات وعنصرية وتنمر خلال تلك الفترة، ضمن أجواء تتشابه بديكور المقابلة الأصلية التي جرت قبل عدة أعوام.

وتمكن الممثل السعودي وحيد صالح من تقليد "أوبرا" بإتقان، مرتديًا ذات الإطلالة التي ارتدتها في المقابلة، مع وضع شعر مستعار يتشابه بتسريحة شعرها، بالإضافة إلى قدرته على تقليد حركاتها وإيماءاتها.

في حين قلَّد الفنان خالد الفراج الأمير هاري، وريما عبدالله شخصية ميغان ماركل مرتديةً نفس الفستان الذي ارتدته في المقابلة.