تكريمًا لذكراه..أصدقاء الراحل هيثم أحمد زكي يشيّدون جامع باسمه (صورة)

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن خبر بناء جامع في مصر يحمل اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وقامت بمشاركة تفاصيل القصة عبر حسابها على إنستغرام، وأعلنت أيضًا عن الأشخاص الذين كانوا وراء هذا الأمر والذين قرروا تكريم اسم زميلهم الراحل بهذا العمل.

ونشرت ناهد السباعي صورة الجامع عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: " بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه، ويوم 13/12 أول صلاة جمعة فيه.. ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال، ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".

وتابعت: "بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و اموتنا و الاموات جمعيا... نرجوا عدم وجود اي صحافة تجنبآ للمشاكل الجامع ده للعبادة و الدعاء و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير و الاعلام و التزييف".

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي فارق الحياة عن عمر 35 عامًا وحيدًا في منزله في الـ7 من نوفمبر 2019، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة للجميع في الوسط الفني وخارجه خاصة وأنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

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