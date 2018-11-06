تكريم عمر العبد اللات في مونديال القاهرة رائدا للأغنية الاردنية

وصل النجم الأردني عمر عبد اللات إلى القاهرة استعدادا، لتكريمه اليوم الثلاثاء في مونديال القاهرة للإعلام العربي لعام 2018 برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، حيث سيتم تكريم النجم الأردني خلال حفل الافتتاح بصفته رائداً للأغنية الأردنية والذي أسهم في نقلها خارج الحدود.

وتأتي مشاركة عبد اللات فى المونديال نظير الأعمال الغنائية التي قدمها خلال مشواره الفني على المستوى المحلي الأردني والعربى، ليكون أحد أبرز ضيوف الشرف في المونديال الإعلامي، كما سيقدم الفنان عمر العبد اللات عدداً من أعماله الغنائية خلال حفل الافتتاح، حسب اليوم السابع.