تكهنات بعودة آيتن عامر و محمد عز العرب بعد طلاق قصير

فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير (انستغرام) بإعادة متابعة صفحة زوجها محمد عز العرب مجددا بعد أيام من أنباء طلاقها منه.

وتأتى هذه المتابعة كخطوة أولى بعد عودتها لوالد أولادها، خاصة بعد الفيديوهات التى قامت بنشرها منذ صباح اليوم والتى تشمل العديد من الفيديوهات المضحكة مع أًصدقائها المقربين، مما جعل عدد من رواد صفحتها يؤكدون على صحة أخبار عودتها إلى زوجها وأبو أولادها عز العرب.

وكانت قد تصدرت الفنانة آيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد خبر انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، رسميًا، بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين. وحسب ما ذكرت المصادر، فقد تم الطلاق رسميا لدى محام شهير في المنيل.