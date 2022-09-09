  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. تكهنات بعودة آيتن عامر و محمد عز العرب بعد طلاق قصير

تكهنات بعودة آيتن عامر و محمد عز العرب بعد طلاق قصير

سهير العابد

سهير العابد

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:58
آيتن عامر و محمد عز العرب
آيتن عامر و محمد عز العرب

فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير (انستغرام) بإعادة متابعة صفحة زوجها محمد عز العرب مجددا بعد أيام من أنباء طلاقها منه.

اقرأ ايضاًطلاق آيتن عامر و محمد عز العرب في هدوء تامطلاق آيتن عامر و محمد عز العرب في هدوء تام

وتأتى هذه المتابعة كخطوة أولى بعد عودتها لوالد أولادها، خاصة بعد الفيديوهات التى قامت بنشرها منذ صباح اليوم والتى تشمل العديد من الفيديوهات المضحكة مع أًصدقائها المقربين، مما جعل عدد من رواد صفحتها يؤكدون على صحة أخبار عودتها إلى زوجها وأبو أولادها عز العرب.

وكانت قد تصدرت الفنانة آيتن عامر  مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد خبر انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، رسميًا، بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين. وحسب ما ذكرت المصادر، فقد تم الطلاق رسميا لدى محام شهير في المنيل.

كلمات دالة:آيتن عامرمحمد عز العرب

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...