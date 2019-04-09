تلميحات نادين الراسي حول زواجها للمرة الثالثة تثير فضول الجمهور..فماذا قالت؟ (صورة)

نادين الراسي

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها، وذلك بعد غياب لفترة عن الظهور الإعلامي وعن المشهد بشكل عام، حيث اعتاد عليها الجمهور كشخص مثير للجدل ومليئ بالتناقضات في كثير من الأحيان.

وأثارت الراسي في التعليق الذي أرفقته مع صورتها الفضول لدى روّاد مواقع التواصل، خاصة وأن كلماتها حملت في طياتها تلميحات حول نيتها الزواج للمرة الثالثة، حيث أنها علقت قائلة: " أشعر أن كل شيء في حياتي أوصلني إليك.. قراراتي، انكساراتي، أسفي.. كل شيء! وعندما نكون معاً، اشعر أن ماضيّ كان يستحق كل هذا العناء، لأنني لو فعلت شيئًا مختلفًا، لربما لم أقابلك أبدًا. لمرة واحدة في حياتي، لا أشعر أنني أحاول أن أكون سعيدة.. فعندما أكون معك ، يحدث هذا تلقائيا".

View this post on Instagram A post shared by Nadine Al Rassi (@nadinealrassi) on Apr 7, 2019 at 1:23pm PDT

ولكن اللافت أكثر كان تعليق إحدى صديقاتها بالقول: وأخيراً، لترد عليها الراسي:استعدي لتقفي الى جانبي وتكوني "اشبينتي"، مضيفة رمز "العروس"، لتترك الجمهور حائرًا وتبدأ التكهنات والتخمينات حول هوية الشخص الذي سترتبط به كما قالت.

من ناحية أخرى، كانت نادين الراسي قد أثارت الجدل بشكل كبير مع نهاية عام 2018، بعد وقوع مشكلة بينها وبين ابنها مارك، وتم في وقتها تسريب محادثات صوتية بينهما كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها، والذي اعتذر لها فيما بعد أمام الجمهور وأنهى الخلاف.

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