تمام بليق يوصف بالمغتصب بعد لقائه مع مريم نور.. وصفعة على وجه لتطاوله

أثار الإعلامي اللبناني تمام بليق غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائه المستفز والجارح مع الكاتبة والإعلامية المثيرة للجدل مريم نور في برنامجه "مع تمام" الذي يعرض على قناة الجديد.

استفز المشاهدون بعدما رأوا إصرار تمام بليق على إكمال تصوير البرنامج رغم مطالبات مريم نور بمغادرته هو وفريق العمل، إلَّا أنه لم يأبه لمطالبها بل أكمل حديثه أمام الكاميرات ومتحدثًا عن أسلوب نور غير المهذب في اللقاء وطريقتها في جذب الانتباه، وأشار إلى أنها تحب صنع بروبوغاندا إعلامية حولها ودائمًا ما تهرب من المواجهة.

في بداية الحلقة، يقرر طاقم العمل الاحتفال بعيد ميلاد مريم نور الـ88 رغم أنه ليس بيوم ميلادها، وحال رؤيتها قالب الحلوى تطلب إزالته من أمامهما، ثم تعمل على إلقائه في الحمام.

وفي إحدى اللقطات، تصفع مريم نور الإعلامي على وجهه أكثر مرة مع إطلاق الشتائم البذيئة عليه، إلَّا أنه يصر على إكمال حديثه وتتبعها من غرفة إلى أخرى برفقة المصورين

وأشار تمام أن مريم هي من طلبت تصوير الحلقة في منزلها، وأرسلت له بريد إلكتروني وراسلته بشكل خاص.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون عن غضبهم

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وصب غضبهم على المذيع الذي اعتبروا تصرفه همجيًا واغتصابًا لحرمة منزلها".

وكتب أحدهم: "هيدا اغتصاب حرمة مكان و انسان … لو هالشي صار بأوروبا ليتعاقب كل فريق العمل … ( مش معقول اكتر من ١٠ رجال ببيت حرمة متل الوحوش ) عشان نسبة مشاهدة عالية بيخربو انسان … فعلا ( نايمين ) جهل للاسف وين صرنا".

وعلَّق آخر: " دعوها تعيش بسلام ست مثقفة بس الكبر الو حقو، الله يستر كبرتنا".

وطالب أحدهم من الحكومة بحساب بليق ومعاقبته، فكتب: "ياريت الحكومه اللبنانيه تتخذ اجراء قانوني اتجاه هالقناه والمذيع اللي صار جد عيب".

وعلَّق آخر: "استاذ تمام بليق شوف حلقه المواجهه مع رودولف عرف يكسب مريم نور ويسمع الها بدون مقاطعه المره واضح انو محتاجه علاج نفسي واهتمام".

وكتب أحدهم: "للاسف قمة الوقاحة لم تحترموا سنها و تبحثون على نسبة المشاهدة فقط على حساب شخص كبير في السن فعلا قلة ادب و المفروض تحاسبوا هذا يعتبر اعتداء و ليس لقاء تهريج و تهريج".