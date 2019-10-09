تنصيب حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي

أعلن إكسبو 2020 دبي ، عن اختيار الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي سفيراً للحدث الأروع في العالم ، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب ، وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي ، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل ، ويتم استضافة أكثر من 190 بلداً واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

وقال الفنان حسين الجسمي : (هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا ، وأعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي ، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص ، وكلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020 ، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة)، حسب موقع دنيا الوطن.

وقالت منال البيات ، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لاكسبو 2020 : (سنتمكن من خلال أعماله الفنية المميزة من إبراز الثقافة والموهبة الإماراتية للجمهور العالمي ، ويجسد هذا التعاون الترفيه من الطراز العالمي الذي سيختبره ملايين الزوار خلال الأيام 173 لمعرض اكسبو 2020).



