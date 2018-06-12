تعزيز الحراسة الأمنية على سلمان خان بعد وصوله تهديدات بالقتل، تعرفوا على السبب!

سلمان خان

عززت الحراسة الأمنية في مومباي لنجم بوليوود سلمان خان، بعد أن وجدت شرطة هاريانا أن أحد أفراد العصابات المعتقل مؤخرًا واسمه "سامبات نهرا" قناص محترف في واحده من العصابات السيئة السمعة "لورنس بيشنوي" عصابة في راجستان، وكانوا يخططون لاغتيال الممثل المشهور سلمان خان.

وحسب الصحافة الهندية، وبعض المصادر من الشرطة، المجرم المعتقل سامبات نهرا كشف أنه كان يخطط لقتل خان، والذي يتواجد حاليا في مومباي للتصوير لفيله القادم Race 3.

الشرطة قامت باعتقال نهرا قبل عدة أشهر وهو قناص محترف من حيدر اباد وفشل مخططه في اغتيال نجم بوليوود.

عصابة لورنس بيشنوي، وكما تم تداوله فإنهم ينتمون للمجمتع الذي يعبد الظبي الأسود، لذا قامت العصابة بتهديد النجم سلمان خان بالقتل بسبب الصيد الغير مشروع للظباء والتي عليها تواجد في راجستان لحضور قضية الصيد الغير مشروع في المحكمة هناك.

الجدير ذكره أن شرطة مومباي عززت القوة الأمنية لحراسة الممثل سلمان خان، بعد أن أكدت الوحدات الخاصة للشرطة في هريانا أن هناك فرد من أحد العصابات تم اعتقاله كان يخطط لقتل خان.

حسب التقارير، فإن عصابة بيشنوي واحدة من أسوأ العصابات في راجستان ولديها عدد لا يستهان به من القضايا المسجلة ضدهم في منطقة بنجاب هيرانا في الهند.

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