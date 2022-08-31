تهديدات تطال النجمة الكورية جيني و V بكشف المستور.. وصور حميمية لهما

تصدّر اسم النجمة الكورية "جيني" وعضو فرقة BTS "في" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعد شائعات وجود علاقة رومانسية تجمعهما معاً.

تهديدات حول كشف المستور بين جيني و في

ويبدو واضحاً بأن الشخص المجهول الذي حاول اثارة الشائعات بين جيني وفي وقام بتسريب الصور السابقة لهما، توعّد مؤخرًا بالكشف عن المزيد حول علاقتهما في المستقبل.

ونشر الشخص المجهول من الحساب المخصص لتسريب الصور منشور تضمن فيه رسالة تهديد للنجمين الكوريين، وقال الشخص المجهول في المنشور: "هل هناك صور أخرى لهما وهما يقومان بتقبيل بعضهما البعض واحتضان بعضهما بكل رومانسية وحميمية؟ نعم هناك صور عديدة".

وهدد هذا الشخص أنه قد يقوم بتسريب صور أكثر حميمية ورومانسية لهما خلال الفترة القادمة في المستقبل.

من هو الشخص المجهول؟

يتوقّع العديد من المتابيعن ومستخدمي الانترنت بأن هذا الشخص المجهول والذي يقوم بتسريب هذه الصور موجود خارج كوريا الجنوبية، ولذلك فإن كثير من المتابعين يحاولون معرفة هويته وسبب تسريبه لهذه الصور.

ولم يكشف الشخص المجهول ما الهدف من تسريب الصور وهل هدفه مادي أم اجبارهما على الاعتراف بعلاقتهما؟، وفي حين أن هناك بعض المتابعين غاضبين من اختراق الحساب الخاص للنجمين الكوريين وتسريب صورهما، هناك آخرون يعتقدون أن هذه الصور غير صحيحة وتم تعديلها عبر برنامج الفوتشوب.

أما جيني و في فهما ملتزمان للصمت حتى هذه اللحظة ولم يؤكدا او ينفيا هذه الإشاعة.