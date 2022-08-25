دليل جديد حول وجود علاقة بين V وجيني.. صورة جديدة وتفاصيل صادمة

تصدّر اسم عضو فرقة BTS الكورية "V" وعضوة فرقة black pink "جيني" عناوين وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترةالأخيرة، بعد تداول شائعات حول وجود علاقة رومانسية تربطهما ببعضهما البعض.

صورة تثير الجدل حول علاقة في وجيني

أثارت صورة تداولها المتابعون جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت النجمة الكورية "جيني" وهي تقف خلف النجم "في" بينما كان الأخير يقوم بتصفيف شعره أمام المرآة وهي قامت بتصويره.

وانتقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد بان الفتاة في الصورة هي "جيني" حيث ان الفتاة كانت تغطّي وجهها بالهاتف خلال التصوير.

دليل آخر على علاقة في وجيني

قام المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال قدراتهم الخارقة في التحرّي والاستكشاف وذلك لجمع المزيد من الادلة حول علاقة جيني وفي.

واكتشف المتابعون دليل آخر حول علاقة الثنائي الكوري الشهير، وانهما كانا يقضيان وقتهما معاً في منزل V قبل عدة أيام وذلك من خلال صورة جديدة نشرتها جيني عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وشاركت جيني صورة لباقة من الورد وصلتها بمناسبة اصدار الفيديو كليب لأغنية الفرقة الجديدة، ولكن الغريب بأن جيني قامت بإخفاء كامل محيط الصورة حيث أصبح من الصعب على أي شخص أن يحدد مكان التقاطها.

ولكن وبعد تحريات رواد الستوشال ميديا تبيّن أن هناك انعكاس لمحيط المنزل يظهر على أحد البالونات، وتوقّع العديد من المتابعين من خلال هذه الانعكاسات بأن المنزل هو منزل عضو فرقة BTS "في".

وراح البعض للتأكيد حول هذه العلاقة بعد كثرة هذه الادلة، مؤكدين أنها جميعها اشارات واضحة ولا مجال للشك فيها.