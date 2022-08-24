عضو فرقة BTS "في" يواعد النجمة الكورية جيني من BLACKPINK.. والدليل هذه الصورة

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء صورة مثيرة للجدل أعادت إشعال الشائعات التي أثيرت في وقت سابق حول وجود علاقة رومانسية بين عضو فرقة BTS في وعضوة فرقة Black pink جيني

شائعات علاقة "في" و "جيني"

تداول الجمهور صورة مثيرة للجدل تضم النجمان الكوريان في وجيني وهما رفقة بعضهما البعض خلال تواجدهما في غرفة انتظار، حيث أثارت جدلًا كبيرًا حول وجود علاقة رومانسية تجمعهما.

وظهر في الصورة النجم الكوري "في" وهو يقوم بتصفيف شعره أمام المرآة بالاستعانة بمصفف الشعر، بينما كانت جيني تقف الى جانبهما وهي تقوم بالتصوير من هاتفها النقال.

وبالرغم من أنه كان من الصعب تحديد ما اذا كانت الفتاة هي نفسها النجمة الكورية "جيني" لأن الهاتف كان يغطي جزء كبير من وجهها، إلا ان المتابعين أكّدوا بأنها هي لأنها ترتدي نفس الماركة التي ترتديها جيني عادة وهاتفها من نفس النوع أيضاً.

انقسام الآراء حول صحة الصورة المنتشرة

انقسمت آراء الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة الصورة ما بين مؤكّد بأن هذه الصورة هي لجيني وفي حيث تم تسريبها من حساب جيني الخاص عبر موقع التواصل "انستغرام".

واكد البعض الآخر بأن الصورة مزيفة وتم استخدام تقنية الفوتوشوب من أجل جمع في وجيني بنفس الصورة.

صورة سابقة أثارت جدل حول مواعدة في وجيني

هذه ليست المرة الأولى التي يتم اثارة الشائعات حول وجود علاقة تجمع في وجيني ففي وقت سابق تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجمة الكورية "جيني" وهي رفقة عضو فرقة BTS في داخل السيارة.

وكما حدث الآن انقسمت الآراء ما بين مؤكّد بأن الفتاة في السيارة هي جيني نفسها حيث انها ترتدي نظاراتها المعتادة ومنهم من أكّد بأنها ليست هي، حيث كانت بداية شائعات الرومانسية بينهما.