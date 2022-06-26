تهديد ابنة شاكر جابر بالقتل.. والمعتدي يتوعد بإعدامها

لم تمر أيام على مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، حتى توالت التهديدات بالقتل المرسلة إلى فتيات جامعات من بينهن ابنة الفنان الأردني شاكر جابر.

ابنة شاكر جابر مهددة بالقتل

توجَّه شاكر جابر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" ليكشف عم تلقي ابنته رسالة تهديد تشير إلى أنها ستلقى حتفها كما وقع لطالبة التمريض إيمان إرشيد، التي قتلت بخمسة رصاصات استقرت إحداها في رأسها خلال تواجدها في جامعتها البلقاء التطبيقية.

وتظهر لقطة الشاشة التي نشرها جابر رسالة المعتدي التي كتب فيها "الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني إنتي"، وأرفقها بتعليق "هذا وصل لابنتي أمس تهديد بقتل".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم لما آل إليه الوضع المجتمعي من قتل وإراقة دماء دون وجه حق، لافتين إلى أن التهاون بالقوانين وعدم وجود عقاب رادع للمجرم وهو الأساس لما وصل إليه المجتمع.

وكتب أحد المستخدمين مستهجنًا: "اقسم بالله كل اللي بصير بسبب التهاون بالاحكام.. من سلم العقاب أساء الأدب..الاعدام لهاي الأشكال هو الحل".

وأضاف آخر: "الله المستعان.. اصبحت الاوطان غير سوية و لا تناسب الا الاوغاد.. ذهبت العروبة و ذهب الاسلام و دب الجهل و الفتك و التدمير ببني البشر اصبحنا في ضلام دامس".

وأشار عليه البعض باللجوء إلى الجرائم الإلكترونية لمعرفة هوية المرسل من أجل معاقبته، وكتب: "بلغ الشرطة واكيد بنتك بتعرف مين اللي ارسل لها التهديد..لا بد من قانون رادع لمن تسول له نفسه الاعتداء على حياة البشر".

إيمان إرشيد وتهديدها بالقتل

ويجدر الإشارة إلى أن إيمان إرشيد تلقت تهديدًا بالقتل من قبل الجاني قبل أن ينفذ جريمته الشنعية، حيث تُظهر الصورة المتداولة بأن الشاب الجاني كان قد توعد الطالبة الراحلة بقتلها بنفس الطريقة التي توفيت فيها الطالبة المصرية نيرة اشرف.

وبحسب المحادثة المتداولة، توعد الفاعل في اليوم السابق لفعلته عبر تطبيق Tellonym بالذهاب إلى الجامعة وقتل الفتاة، في حال لم تستجيب بالحديث معه، وجاء في التهديد: "بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم".

