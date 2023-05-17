ديميت أوزدمير تثير شائعات علاقتها برجل أعمال تركي.. الحبيب السابق بـ توبا بويوكستون

أثارت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان اعلنت انفصالها الرسمي وطلاقها من زوجها أوزهان كوتش وذلك بعد أشهر فقط من زواجهما.

وبالرغم من انها لم تكشف عن أسباب الطلاق الرئيسية إلا ان مصادر عديدة أكّدت بان هناك مشكلة كبيرة حدثت بين ديميت وزوجها أدّت الى انفصالهما.

ديميت أوزدمير في علاقة مع حبيب توبا بويوكستون السابق

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات ارتباط ديميت أوزدمير في علاقة رومانسية مع رجل الأعمال التركي المعروف بتعدد علاقاته "أوموت افيرغين" بعد طلاقها من زوجها.



وأكّدت مصادر مطلعة وجود اعجاب متبادل ما بين ديميت اوزدمير وأوموت افيرغين كما أنهما تابعا بعضهما البعض على صفحتهما الخاصة على "انستغرام".



ولم تعلّق ديميت حول هذه الشائعات ما اذا كانت صحيحة أم كاذبة، كما انه لم يكشف بعد أي تفاصيل أخرى حول علاقتهما.

ومن المعروف أن اوموت كان على علاقة مع الفنانة التركية توبا بويوكستون التي تكبره لسنوات كثيرة وصلت إلى 10 سنوات، الا انهما انفصلا بعد فترة من العلاقة

ديميت اوزدمير وأنجين أكيوريك



ويشار بان هناك شائعات أثيرت في الفترة الاخيرة حول وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين ديميت اوزدمير وانجين اكيوريك خلف كواليس مسلسلهما "أسمي فرح".



كما كشفت المصادر القريبة بأن هذه العلاقة هي كانت سبب الخلاف بين ديميت وزوجها اوزهان والتي ادّت الى انفصالهما عن بعضهما البعض، وهو الشيء الذي نفته ديميت.