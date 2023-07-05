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توبا بويوكوستن بالأحمر احتفالًا بعيد ميلادها الـ41

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 01:49
توبا بويوكوستن
توبا بويوكوستن

احتفلت النجمة التركية توبا بويوكوستن بعيد ميلادها الـ41، الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، وذلك في منشور شاركته مع متابعيها عبر حسابها في "فيسبوك"، يتضمن صورة لها ملتقطة  من أحد جلسات التصوير التي خضعت لها.

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توبا بويوكوستن تحتفل بعيد ميلادها

في الصورة، تظهر توبا بحالة معنوية عالية مبتسمة لعدسة الكاميرا، فيما ارتدت فستانًا بلون البوردو جاء بقصة "الباكلس" فيما تزيَّن بالكامل بالريش، وأكملت إطلالتها بإسدال خصلات شعرها البني الناعم على جانب كتفها بطريقة إنسيابية، فيما اعتمدت مكياجًا ناعمًا لإبراز أنوثتها.

وهنَّأت توبا نفسها بعيد ميلادها، إذ كتبت: "عيد ميلاد سعيد توبا.. عيد ميلاد سعيد". 

 

نبذة عن قصة مسلسل "ذات أخرى"

ويُشار إلى أن آخر الأعمال التي شاركت بها توبا المسلسل التركي "ذات أخرى"، الذي  شاركها في بطولته النجم "مراد بوز".
وتدور قصة المسلسل حول ثلاث فتيات تربطهن علاقة صداقة فيما بينهن منذ أيام الدراسة وتصاب واحدة منهم بمرض خطير لتبدأ تفاصيل المسلسل والأحداث.

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ولتمر هؤلاء الفتيات سويًا بالعديد من الأحداث والتفاصيل التي يستعرضها العمل، وهو من الأعمال التي أنتجتها منصة نتفليكس العالمية.

 

 

كلمات دالة:توبا بويوكوستن

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