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الاعلان الرسمي عن بوستر مسلسل "ذات أخرى" لـ توبا بويوكوستن.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 19 تمّوز / يوليو 2022 - 06:12
ذات أخرى
ذات أخرى

كشفت منصة "نيتفليكس" الالكترونية العالمية عن البوستر الرسمي للمسلسل الشهير المنتظر "ذات أخرى" والتي ستلعب فيه النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكوستن" دور البطولة الى جانب "مراد بوز".

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الإعلان الرسمي والبوستر لمسلسل توبا بويوكستون الجديد

تفاصيل مسلسل "ذات أخرى"

سيبدأ عرض المسلسل على منصة نيتفليكس فقط وذلك في يوم 28 يوليو 2022 في جميع أنحاء العالم، وستقوم بدور بطولة المسلسل النجمة توبا بويوكوستن

كما سيشاركها في البطولة كل من سيدا باكان وبونجوك يلماز ومراد بوز وفرات تانيش وغيرهم من النجوم الاتراك، ويتكوّن المسلسل من ثمانية حلقات فقط

نبذة عن قصة مسلسل ذات أخرى

تدور قصة المسلسل حول ثلاثة صديقات وهن  ليلى وسيفجي وأدا بدأت علاقة صداقتهن في الجامعة واستمرت لما بعد ذلك، وكانت صداقتهن تمنحهم القوة حتى في أصعب اللحظات.

تصاب سيفجي بمرض السرطان وتتبع طريق مختلف في العلاج وهو العثور على شخص غامض لتذهب الصديقات الثلاث في رحلة الى أيفاليك للعثور عليه، ولكن هذه الرحلة ستغيّر مجرى حياتهما للأبد، ضمن احداث مشوقة ومليئة بالتفاصيل

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توبا بويوكوستن تتعرّض لانتقادات بسبب تغيير شكلها

وخلال وقت سابق تعرّضت النجمة التركية توبا بويوكوستن لانتقادات عديدة بعد التغيير الواضح والكبير الذي طرا على شكلها حيث ظهرت بمظهر مختلف جدًا 

واتهم المتابعون والجمهور النجمة التركية بأنها اجرت عمليات تجميلية أدّت الى تغيير كبير في شكل وجهها، ولكن توبا لم تعلّق على هذه الشائعات أبداً والتزمت الصمت

يُشار إلى ان توبا تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث اشتهرت من خلال شخصية لميس التي قدمتها في مسلسل سنوات الضياع وهو من اوائل الأعمال التركية التي تمت دبلجتها في الوطن العربي

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