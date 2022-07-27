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الانطباع الأول لمسلسل "ذات أخرى": توبا بويوكوستن باردة ومراد بوز ليس ممثل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 27 تمّوز / يوليو 2022 - 09:01
توبا بويوكوستن ومراد بوز
توبا بويوكوستن ومراد بوز

أعلنت النجمة التركية "توبا بويوكستن" عن إصدار مسلسلها الجديد "ذات أخرى" والذي سيعرض  على منصة نيتفليكس العالمية، حيث إنه سيشاركها البطولة النجم "مراد بوز".

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انتقادات تطال مسلسل ذات أخرى قبل عرضه

انتقدت الناقدة التركية "توتشه مادايانتي" المسلسل التركي "ذات أخرى وهو من بطولة النجمة التركية توبا بويوكنستن، حيث إنها قامت بمشاهدة المسلسل بالكامل قبل عرضه على المنصة.

وبحسب تقييمها فإن المسلسل يحصل على درجة 5/10، حيث أن هناك العديد من الانتقادات والتي قامت بحصرها كنقاط حول المسلسل التركي.

وقالت الناقدة توتشه: "طالما أنه لم يتقبّل بان توبا بويوكستون جميلة ولكن تمثيلها بارد وليست موهوبة ولا ممثلة جيدة، فالأمر سيستغرق مدة أطول لإدراك بأن مراد بوز لا ينفع أن يكون ممثل".

وأكّدت الناقدة بان توبا ومراد لا يوجد كيمياء بينهما فلو تم اختيار ثنائي مختلف تماماً فربما سينال المسلسل على انتقادات إيجابية بشكل أكبر.

وأضافت توتشه في النهاية بأن أغلب الوقت في المسلسل لم يتم استغلاله بشكل جيد حيث إنه كان من الصعب استكمال الحلقات دون تخطي العديد من المشاهد بسبب ضعف السيناريو.

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نبذة عن قصة مسلسل "ذات أخرى"

وتدور قصة المسلسل حول ثلاث فتيات تربطهن علاقة صداقة فيما بينهن منذ أيام الدراسة وتصاب واحدة منهم بمرض خطير لتبدأ تفاصيل المسلسل والأحداث.

ولتمر هؤلاء الفتيات سويًا بالعديد من الأحداث والتفاصيل التي يستعرضها العمل، وهو من الأعمال التي أنتجتها منصة نتفليكس العالمية

كلمات دالة:مراد بوزتوبا بويوكستنأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

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