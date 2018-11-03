بالفيديو: توفيق عكاشة يكشف على الهواء عن مرضه الخطير ويصدم متابعيه!

الإعلامي توفيق عكاشة

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة عن مرضه الخطير الذي أدى إلى عدم تقديمه برنامجه لمدة 6 أيام في الأسبوع، وأكد أنه بالكاد يستطيع أن يعمل لمدة 3 أيام ويقدم حلقة من ساعتين فقط، وذلك بسبب إصابة في قدمه اليسرى وتضررها بشكل حاد وصل إلى الشلل.

وأوضح في سياق الحديث أن مرضه الذي تعرّض له في قدمه يمنعه من الجلوس لفترة طويلة والقيام بتقديم حلقته على الهواء، حيث علّق قائلًا: "كنت أعاني من إصابة في قدمي اليسرى وصلت إلى حد الشلل، وتمنعني من الجلوس لفترة طويلة على الهواء".

الجدير بالذكر أن الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، كان قد عقد قرانه قبل شهور قليلة على الإعلامية حياة الدرديري وانتشرت لهما صورًا من حفل الزفاف الذي كان بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين، بالإضافة إلى صور أخرى من رحلتهما لقضاء شهر العسل.

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