تولاي هارون تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة دينا هارون..(صورة)

الفنانة تولاي هارون تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة الفنانة دينا هارون

بعد شهور على رحيلها الذي تسبب بصدمة وألم لدى أهلها وأقاربها ومتابعيها، لا زالت الفنانة الراحلة دينا هارون باقية في قلوب محبيها وبخاصة شقيقتها الفنانة تولاي هارون التي أحيت ذكرى ميلادها الذي صادف يوم الـ19 من يناير بحسب ما ذكرت.

وشاركت تولاي صورة لشقيقتها الراحلة في مرحلة الطفولة وعبرت عن اشتياقها لها بشدة وعن حزنها وألمها بعد موتها وفراقها في سن صغيرة، وتركت تعليقًا قالت فيه: " ٱخ يا دندونة متل اليوم ولدتي وصار عندي اخت متل اليوم كانت فرحتي مابعطيها لحدا متل اليوم عرفت شو يعني اخت وشو بتعني الأخت متل اليوم كانت فرحتي غير ووجودك غير كنت كل سنة عايدك بهاد اليوم وكنت اتغالظ عليكي وكنت وكنت وكنت بس هلق شو وينك".

وأضافت تولاي : " مين بدي عايد كيف رح يمرق هاليوم هاي ٱول سنة بيمرق عيدك وما بقدر قلك كل سنة وأنتي بألف خير اللي بقدر قلك هلق الله يرحمك يا دندونة الله يرحمك الله يرحمك ويصبرني على فراقك اللي كسرني إشتقتلك ياضي عيوني إشتقتلك".

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا هارون كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر أكتوبر العام الماضي، بعد معاناتها مع المرض، وبحسب التقارير الصحفية آنذاك، ذكر أنها كانت تعاني من مرض السرطان في الأمعاء وعلى إثره فارقت الحياة في مشفى الأسد الجامعي في دمشق.