تولين البكري تستغيث بعد تعرض حسابها على (إنستجرام) للاختراق

سيطرت المخاوف على الفنانة تولين البكري ، وذلك بعد اختراق حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور (إنستجرام) ، حيث أعلنت الفنانة السورية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) سرقة حسابها على موقع تبادل الصور، وسط مخاوف من استغلال صورها الشخصية، حسب موقع مجلة ليالينا.

وأعادت تولين البكري أزمة دانا جبر إلى الذاكرة مرة أخرى، والتي كانت تعرضت لأزمة كبيرة بعد تسريب صورها الخاصة عقب سرقة هاتفها لتتورط في مأزق، حيث تزايدت مخاوف تولين البكري من استغلال صورها الشخصية بعد اختراق حسابها، خاصة بعد أن تداول البعض صور للفنانة السورية قيل إنها مأخوذة من حسابها الشخصي على موقع (إنستجرام)، وهو ما تسبب في زيادة المخاوف والترقب وسط حال من التوتر سيطرت على البكري بسبب قلقها من تصاعد اختراق حسابها. لتطلب الفانة السورية من متابعيها المساعدة لاستعادة حسابها مرة أخرى.

وبمجرد إعلان تولين البكري عن اختراق حسابها تباينت التعليات، فبينما حذرها البعض من سرقة صورها واحتمالي تعرضها للابتزاز، اعتبر آخرون أنها افتعلت الأزمة لتتدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حاول البعض تقديم المساعدة لها بعرض بعض النصائح التي يمكن أن تساعدها في استعادة حسابها.

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