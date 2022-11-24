توم كروز يزعج فريق عمل Call the Midwife.. "يجب عليه أن يكون مهذّب"

تلقّى النجم الهوليوودي العالمي "توم كروز" شكاوي عديدة من قبل طاقم عمل مسلسل Call the Midwife الذي يستعدّ لتصوير الحلقات الجديدة منه.

تفاصيل الشكوى ضد النجم العالمي توم كروز

كشفت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينفر آن أغوتر" إحدى بطلات المسلسل الشهير بان النجم الهوليوودي دائمًا ما يتسبب بإزعاج فريق العمل خلال تصوير المشاهد.

وزعمت جينيفر بان النجم العالمي يقوم بإفساد تصوير مسلسلهم وذلك من خلال تنقّله بطائرته الهيلوكبتر الخاصة فوق مكان التصوير وهبوطه فيها خلال قيامهم بتصوير المشاهد لأكثر من مرة.

ويطير توم كروز بمروحيته فوق مكان التصوير في انجلترا مما يتسببّ بإزعاج وضجّة لطاقم العمل وهو الأمر الذي يتطلب منهم إعادة تصوير المشاهد مرات عديدة بسبب صوت الطائرة وتأثيره الكبير على سير العمل.

وأكّدت جينفر على هذا الأمر قائلة: "يجب عليه أن يكون مهذّباً تجاه الآخرين ويراعي أمر التصوير والعاملين معه".

سبب تواجد توم كروز في لندن

يشار بان النجم العالمي يتواجد حاليًا في لندن بسبب العمل على تصوير السلسلة الأخيرة من mission impossible التي تعتبر من أشهر اعمال كروز، ويعتبر هذا الموسم السابع من السلسلة الأشهر.

واشتّهر النجم العالمي بحرصه على أداء جميع مشاهده بنفسه دون الاستعانة بأي دوبلير حيث انه يحملك لياقة مميزة وجسد رياضي، كما يصور كروز مشاهد الطيران وقيادة الطائرات بنفسه إذ ان النجم العالمي طيار محترف.