توم كروز وأشباهه يثيرون حيرة متابعيه.. لن تصدق ما ستراه عيناك!

تصدر اسم النجم الأمريكي توم كروز موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد تداول صورة لـ"دوبليراته" يحتفلون بعرض الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة Mission Impossible.

أشباه توم كروز

في إحدى الصور المتداولة، يظهر مجموعة من أشباه توم كروز يلتقطون صورة سيلفي لهم من الحدث، وبدا واضحًا التشابه بينهم وبين النجم العالمي أكان ذلك بإطلالتهم، أو تصفيفة شعرهم، أو حتى بطريقة ابتسامهم.

في بادئ الأمر، اعتقد المستخدمون أن الصور المنتشرة حقيقة، وأن هؤلاء في الواقع أشباه توم كروز، إذ كتبت إحداهن: "يخلق من الشبه ٤٠ فعلا😀 هو الكوكب هيستحمل كام توم كروز".

فيما شكك الكثيرون بالصورة، مشددين على أن كروز نفى اعتماده على دوبلير، فهو من يشرف على مشاهد المجازفات الخطرة، فكتبت إحداهن: "توم كروز مالوش دوبلير كل افلامه عملها بنفسه ، ده مايمنعش انهم شبهه فعلا".

وأضاف أخرى موافقة: "هو انا مش عارف انتي كاتبة الخبر قاصداه ولا هزار لكن توم كروز اكد اكتر من مرة انه بيعمل المشاهد كلها بنفسه وبينشر الكواليس كمان .. في اخر فيلم mission impossible رجله انكسرت .. وفي top gun maverick جاب الطيارة بتاعته وهو اللي كان سايقها كمان".

على صعيد آخر، لفت البعض إلى أن الصور استخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي، لاسيما أن خلفية أغلب الصور ليست متماثلة، فتارة تظهر وكأنها التقطت من ملهى ليلي، وتارة أخرى تظهر وكأنه وثِّقت داخل قصر أو قاعة كلاسيكية.

