توم كروز يعبّر عن انزعاجه من فيلم باربي.. وهذا السبب

كشف موقع ذا صن العالمي أن النجم "توم كروز" شعر بالانزعاج والاستياء من فيلم "باربي" الجديد الذي يعرض حاليًا في السينمات العالمية والعربية ويحقق الكثير من النجاح وإيرادات عالية.

توم كروز مستاء من فيلم باربي



أكّدت مصادر عالمية بان النجم العالمي يشعر بالإحراج بسبب عائدات تذاكر فيلمه الجديد Mission impossible flick وهو الموسم السابع من هذه السلسلة الشهيرة التي قدّرت بنحو 570 مليون دولار مقارنة بتكلفة انتاجه العالية التي وصلت إلى ما يقارب 250 مليون دولار.



وبالتالي يكون فيلم باربي قد تفوق على "المهمة المستحيلة" وهي سلسلة الأفلام التي اشتهر فيها كروز خلال السنوات الماضية وحقق من خلالها الكثير من النجاح والإيرادات.



كشف مصدر مقرب من كروز: "تم انتاج فيلم المهمة المستحيلة بصعوبة كبيرة وواجهنا الكثير من المشاكل من أجل وصوله إلى السينما لكن فريق العمل شعر بالإحباط بعد عرض فيلم باربي الذي أطاح به وتغلب عليه في السينما".

وقال المصدر إن هذه الفترة عصيبة على صناع فيلم المهمة المستحيلة، وأضاف لا يمكن إنكار نجاح فيلم باربي والحالة التي قدمها لكنه ترك غصة وحزن في قلوب صناع فيلم كروز.

والجدير بالذكر أن سلسلة المهمة المستحيلة التي يشارك في بطولتها توم كروز هي واحدة من أبرز الأفلام التي تحقق نجاحًا كبيرًا على شباك التذاكر مما دفع صناع العمل لإنتاج 7 مواسم منه.