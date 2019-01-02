تيم و وفاء لم ينفصلا و هكذا احتفلا معا ليلة رأس السنة

تيم حسن و وفاء الكيلاني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني، بعد أن نشرت الأخيرة صورة تجمها مع ابنائها دون زوجها.

حيث تعرضت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، لعدّة تساؤلات بعدما نشرت هذه الصورة. و اعتقد البعض أنها انفصلت عن تيم لتظهر لأول مرّة مع أولادها الى العلن.

وعادت الكيلاني لتنشر عبر حسابها الخاص صورة تجمعها بزوجها الممثل السوري تيم حسن وهما يستقبلان العام الجديد 2019 مع بعضهما وسط جوّ من الفرح، حسب موقع بوابة الفجر.

وبدوره نشر تيم فيديو تمنى فيه عاما سعيدا لمتابعينه، ظهرت في آخره وفاء الكيلاني وكأنها تدخل خلسة الى الفيديو لتحيي المحبين.