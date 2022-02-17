تيم حسن يتحدث عن دوره في "الزير سالم" ويلقي أبيات شعرية مع داوود الشريان

تحدّث النجم العربي السوري "تيم حسن" عن حياته المهنية وبداياته الفنية وذلك خلال مقابلة جديدة مع المقدّم داوود الشريان في برنامجه “مع الشريان” على قناة MBC.

تيم حسن وبدياته الفنية مع الزير سالم

كشف النجم السوري الشهير ان اول عمل كبير وضخم قام بالمشاركة فيه هو المسلسل التاريخي "الزير سالم" إلى جانب نخبة من نجوم سوريا من بينهم الفنان سلوم حداد، والفنانة سمر سامي حيث كان يعتقد في البداية أنه سيقوم بتجسيد دور أحد أبناء مرّة.

ولكنّه صُدم كثيراً عندما عرف انه سيمثّل إما الجرو أو الهجرس وهو دور كبير كان بالنسبة له في المسلسل الضخم.

كما أكّد بان السنة الثانية كانت بالنسبة له سنة كبيرة حيث شارك فيها في مسلسل التاريخي الكبير أيضاً "صلاح الدين الأيوبيّ"، بالإضافة إلى أنه عمل في ثلاث مسلسلات.

تيم حسن والمسرح

أوضح النجم العربي بأنه عمل في المسرح في بداية حياته في مجال الاكسسوارات والإضاءة في أحيان أخرى ومهام اخرى كانت قد وُكّلت له على المسرح.

وكشف تيم بان هذه الخيارات التي كانت توّكل للممثلين صعبة ومتنوعة وهناك لحظات لا تنسى عند أول ظهور له على خشبة المسرح.

تيم حسن يلقي الشعر وداوود الشريان يشرب المتّة

ظهر مقدّم البرامج "داوود الشريان" خلال المقابلة مع الفنان السوري وهو يشرب المتّة السورية بينما كان النجم السوري "تيم حسن" يلقي أبياتاً من قصيدة "دمشق يا جبهة المجد" للشاعر محمد مهدي الجواهري.

وأشاد الجمهور عبر السوشال ميديا بشكل واسع بثقافة ورزانة الفنان السوري الذي حظي باعجاب كبير من قبل الجمهور العربي بسبب هذا اللقاء