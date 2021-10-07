تيم حسن يروج لـ(الهيبة 5) بفيديو جديد: (يا عون الله)

شوق النجم السوري تيم حسن جمهوره للجزء الخامس من مسلسله الشهير (الهيبة)، والذي عرف نجاحا كبيرا بأجزائه الأربعة.

ونشر حسن برومو ترويجي للجزء الخامس والاخير من (الهيبة – جبل)، على وسائل التواصل الاجتماعي يشوّق فيه المشاهدين لهذا الجزء.

و استعاد النجم العبارات الاساسية التي تعرف رواجاً لدى المشاهدين في كل جزء، مثل عبارة (ما تهلكوا للهم وراح) او عبارة (منتهية وتم) وغيرها من العبارات التي رافقت كل جزء. ترى ما هي العبارة التي سوف يختارها تيم للجزء الخامس، وهل سيكون لها وقعها مع المشاهدين كالعبارات السابقة؟

الجزء الخامس لمسلسل (الهيبة - جبل) يبدأ عرضه في 17 تشرين الاول/اكتوبر وسيكون هذا الموسم هو الأخير من المسلسل ويشهد مشاركة كل من النجمين عبد المنعم عمايري وإيميه صياح بالإضافة لنجوم العمل الأساسيين، باسثناء الفنان أويس مخللاتي.