تيم حسن يعرض مكافأة لمن يساعده في هذه المهمة

تداول مستخدمو موقع (تويتر) مقطع فيديو للفنان السوري تيم حسن، خلال حضوره عرض فيلمه الجديد (الهيبة) في لبنان.

وظهر تيم حسن في الفيديو وهو يرحب بالجمهور الذي حضر عرض الفيلم، ويمازحه عارضا مكافأة 10% لمن يستطيع مساعدته على إخراج أمواله من بنك لبناني.

وشهدت الفترة الماضية محاولات اقتحام قام بها مودعون بالبنوك اللبنانية في محاولة للحصول عن أموالهم، الأمر الذي دفع البنوك لإغلاق أبوابها لنحو خمسة أيام، بسبب ما وصفته بمخاطر محدقة بالموظفين.

يذكر أنه يعرض لتيم حسن في دور العرض السينمائية فيلم (الهيبة)، وهو ختام لسلسلة مسلسل (الهيبة) التي استمرت على مدار 5 أجزاء، من إنتاج شركة الصباح إخوان، وإخراج سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.