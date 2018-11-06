تيم حسن

نشر الفنان السوري تيم حسن عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من طفولته وكتب معلقًا: "لسه في شوية شبه يمكن"، وتفاعل جمهور حسن مع الصورة مؤكدين أنه لم يختلف كثيرًا وانه ما زال يحتفظ بجماله منذ طفولته وحتى الكبر، وبابتسامته المميزة والرائعة على حد قولهم.

فيما راى عدد كبير منهم أنه وبسبب فارق السنين الطويلة بين السن الذي ظهر فيه بالصورة وعمره الحالي فإن هناك اختلاف كبير وطبيعي إلا أنه جميل بحالتين.

فيما اكد عدد آخر منهم على الشبه الكبير الذي تكشفه الصورة بينه وبين ابنه الكبير ورد من طليقته الفنانة السورية ديمة بياعة، والتي أنجب منها ورد وفهد.

ومن المعروف أن الفنان السوري تيم حسن متزوج حاليًا من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وشكل ارتباطهما مفاجأة كبيرة لجمهور حسن حيث لم يكن هناك أي أخبار او معلومات عن وجود علاقة بينهما.