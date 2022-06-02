تيم حسن يهنئ جوني ديب بفوزه بالقضية وحصوله على تعويض 15 مليون دولار

حرص الفنان السوري ونجم "الهيبة" تيم حسن على تقديم التهاني والتبريكات للنجم العالمي جوني ديب، وذلك بعد أن كسب القضية التي تصدرت الإعلام الفترة الماضية ضد طليقته آمبر هيرد، وتمكن من الحصول على تعويض بقيمة 15 مليون دولار.

وفي هذه المناسبة، شارك الفنان تيم حسن صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام تجمعه بالنجم العالمي جوني ديب، وترك تعليقًا على الصورة قال فيه: "مبروك للرائع جوني ديب..من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح".

وتفاعل المتابعين مع هذه الصورة من تيم حسن بشكل لافت، حيث انهالت التعليقات والتي كانت جميعها تعبر عن مدى حبها للنجم العربي تيم حسن، حتى أن البعض وصف الصورة بأنها تجمع جوني ديب العالمي وجوني ديب العرب، والمقصود هو الفنان تيم حسن، ومن بين التعليقات كتب أحدهم: "العالمية بصورة واحدة..نجمنا العربي العالمي ونجم الأجانب العالمي".

الجدير بالذكر أن المحاكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد استمرت 6 أسابيع، حيث استمعت هيئة المحلفين خلال هذه المدة إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية والمرئية والتي كشفت عن تفاصيل مروعة في حياة نجمي هوليوود في الفترة ما بين 2011 و 2016.

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