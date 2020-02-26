ثلاث حفلات لنجوم أغنية (بنت الجيران) في لبنان

نشر المغني عمر كمال (بوستر) حفله الجديد مع حسن شاكوش التى سوف تقام في لبنان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وعلق عمر كمال (يوم ١٢ و ١٣ و ١٤ ف #لبنان الشهر الجاي)، حسب موقع صدى البلد.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وكانت من أبرز التعليقات (بتنور لبنان - بالتوفيق - عود البطل امتى).

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية (بنت الجيران) في حفلة عيد الحب في إستاد القاهرة واحتواؤها على عدد من الكلمات المبتذلة.