ثنائيات بوليوودية ستعود للشاشة قريبًا

في عالم السينما، سواء العربية أو الأجنبية والهندية، دائمًا ما تظهر ثنائيات جذابة من المشاهير يعلقون في أذهاننا، حيث يتميزوا بما يجمعهم من انسجام رائع على الشاشة يجعلنا نصدق أنهم ثنائيات حقيقية، مثل شاروخان وكاجول، وعليا بهات مع فارون داوان أو ديبيكا بادوكون ورانبير كابور وغيرهم، لكن لا تتاح لنا الفرصة دائمًا لمشاهدة ثنائياتنا المفضلة، ونظل ننتظر ظهورهم بحماسة وشديدة وترقب.

هذا ومؤخرًا، كشفت مجلة "آي ديفا"، عن ثنائيات بوليوودية شهيرة ستعود للشاشة مرة أخرى قربيًا:

أكشاي كومار وكاترينا كيف

تشارك هذا الثنائي في تقديم 7 أفلام ناجحة، بما في ذلك "نامستاي لندن" و"سينغ إز كينغ" و"ويلكم"، ومن المنتظر ظهورهما سويًا في فيلم Suryavanshiالمُنتظر إصداره في 2020.

سيدهارث مالهوترا وبارينيتي شوبرا

في 2014، كان فيلم "هاسي توه فاسي"، أخر عمل يجمع بين "سيدهارث" و"بارينيتي"، واللذان لفتا الأنظار بانسجامهما، ولكن هذا العام، من المقرر أن يعود الثنائي مرة أخرى للشاشة من خلال فيلم "جاباريا جودي" Jabariya Jodi، والذي سيتم صدوره في يوليو هذا العام.

راجكومار راو وكانجانا رانوت

ظهر الثنائي لأول مرة في فيلم "كوين" الذي صدر في 2014، ومنذ ظهورهما، لفتا أنظار الكثيرين، ومن المقرر أن يجمع بينهما فيلم "مينتال هاي كيا" Mental Hai Kya المقرر إصداره في يونيو 2019.

أرجون كابور وبارينيتي شوبرا

بالإضافة إلى "سيدهارث مالهوترا"، تشكل "بارينتي" ثنائي مميز "أرجون" ويعدان من أبرز ثنائيات بوليوود، ويعد من أبرز أفلامهما، "إيشكزاد" Ishaqzaadeو"نامستاي اتجلاند" Namaste England.

وهذا العام، من المقرر أن يجمع فيلم Sandeep Aur Pinky Faraar، بين الثنائي للمرة الثالثة.

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