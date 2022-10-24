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جادا بينيكت في تصريحات تثير الجدل حول ويل سميث.. "يستبدلها بامرأة أخرى عند انشغالها"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 10:31
جادا بينكت سميث وويل سميث
جادا بينكت سميث وويل سميث

أثار النجمة الهوليوودية ومقدمة البرامج الشهيرة جادا بينكت جدلًا كبيرًا بين الجمهور وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة حول زوجها النجم "ويل سميث"، التي وصفت بالصادمة وغير المتوقعة.

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جادا بينكت تفضح أسرار ويل سميث

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات جريئة نقلًا عن لسان مقدمّة البرامج الشهيرة والتي اعترفت من خلالها بان زوجها النجم العالمي "ويل سميث" يخرج مع زوجته الأولى في حال انشغالها وعدم وجودها في المنزل.

وكانت جادا قد صدمت الجمهور بتصريحاتها التي اعتبرها الجمهور تحمل اساءة لزوجها، كما اعتبر عدد كبير من الجمهور أن جادا لا تكترث بزوجها ومشاعره، ولا تشعر بالغيرة عليه.

من جانبه التزم ويل سميث الصمت ولم يعلق على تصريحات زوجته المثيرة للجدل.

جادا بينكت

جادا بينكت تثير الجدل من خلال مذكراتها

وكانت مقدّمة البرامج  قد أثارت جدلًا كبيرًا في وقت سابق من خلال مشاركة جمهورها جزء من مذكراتها، والتي قامت من خلالها بالكشف عن الجانب الغامض من شخصيتها.

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واعترفت جادا من خلال هذه المذكرات بانها كانت تتعاطى المخدرات في فترة من حياتها حتى أنها كانت تتاجر بها.

ومن المقرر أن تصدر الفنانة العالمية كتاب مذكراتها في خريف عام 2023، حيث ستقوم بوصف رحلتها التي قالت عنها "من اعماث الاكتئاب إلى إعادة اكتشاف شخصيتها".

ويتوقع أن تحمل هذه الذكريات الكثير من التفاصيل الصادمة حول حياتها الخاصة وعلاقتها بعائلتها وزوجها، وبعض الأسرار الصادمة.

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