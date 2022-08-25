ويل سميث يحاول العودة لحياته الطبيعية بعد حادثة الأوسكار.. هذه طريقته

توقّفت الحياة المهنية والعملية الخاصة بالنجم العالمي الشهير "ويل سميث" بعد حادثة صفعه لكريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل عدة أشهر.

وحاول النجم العالمي "ويل سميث" أن يعتذر عما بدر منه خلال الحفل الكبير وقدّم اعتذاره بشكل علني، كما قام بالعديد من الأمور لإعادة المياه الى مجاريها واعادة حياته الطبيعية التي كانت عليها قبل حادثة الصفع.

طرق ويل سميث لاستعادة حياته الطبيعية

كان من أبرز محاولات النجم العالمي "ويل سميث" للعودة إلى حياته الطبيعية هي من خلال العودة الى السوشال ميديا حيث أنه يملك جمهور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك ويل سميث العديد من الصوروالفيديوهات عبر حسابه الخاص والتي جاءت جميعها تركز على الايجابية والكوميديا وحياته الشخصية في محاولة منه لتجاوز حادثة الأوسكار.

وكان آخر الفيديوهات التي قام بنشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستغرام" فيديو مضحك له مع احد أصدقائه يتحدث فيه عن العناكب.

وعلى الصعيد الفني كشفت بعض المصادر أن ويل سميث عاد الى المفاوضات مع منصة "نيتفليكس" وذلك لانتاج سيرة ذاتية حول قصة حياته، حيث بدت المنصة العالمية بانها وافقت على طلب ويل خاصة بعد تقديم اعتذاره.

وعلى الصعيد الشخصي يبدو ان الحياة الخاصة للنجم العالمي عادت جيدة مع زوجته جادا بينكت سميث حيث تصدّرت صورتهما وسائل التواصل الاجتماعي وهما سعيدين بينما كانا يقومان بنزهة.

تفاصيل حادثة الاوسكار

سخر المقدّم الكوميدي كريس روك بدعابة من شعر جادا بينكت سميث خلال تقديمه لحفل الأوسكار، حيث فقد ويل أعصابه بشكل كبير وصعد الى خشبة المسرح وقام بصفعه بقوة امام الجمهور.