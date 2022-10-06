جادن سميث يتجاهل كانيه ويست خلال عرض أزيائه.. ويعلّق "لا يهمني من هو"

تتصدّر حياة مغني الراب الشهير "كانيه ويست" وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في الفترة الاخيرة والتي كانت مليئة بالصراعات والتصريحات المثيرة للجدل الصادرة منه.

جادن سميث يهاجم كانيه ويست

وأثار كانيه ويست جدلًا كبيرًا عندما قام بارتداء تيشيرت مكتوب عليه "حياة البيض مهمة"، حيث تم تصنيف هذه العبارة خلال عام 2015 أنها عبارة عنصرية وتحمل كراهية للأشخاص الذين يؤمنون بتفوّق العرق الأبيض.

وكردّة فعل غاضبة من جادن سميث قام بمغادرة عرض الأزياء الخاص بمغني الراب كانيه ويست في وقت مبكر من العرض ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وانتقل جادن سميث الى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه من كانيه ويست ونشر عبر صفحته الخاصة على "تويتر" تغريدة يقول فيها: "لا يهمني من هو اذا لم أشعر بالرسالة، أغادر".

كيندال جينر تدعم جادن سميث

وقامت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" بدعم صديقها جاد سميث خلال مهاجمته لكانيه ويست حيث أنها أبدت اعجابها بجميع تغريدات جادن حول كانيه.

ويأتي دعم كيندال جينر لجادن سميث ضد كانيه ويست، بعد أن طلبت منه نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بان يبتعد عن شقيقتها كيم كارداشيان وهي زوجته السابقة والتوقّف عن مهاجمتها.

جيجي حديد تهاجم كانيه ويست

ولم يتوقّف الهجوم على كانيه من قبل عائلة كارداشيان فقط، فقد انتقلت عارضة الأزياء الشهيرة "جيجي حديد" للهجوم على كانيه ويست بعد أن قام بالتنمّر على محررة مجلة فوغ غابرييلا كاريفا.

مما دفع جيجي حديد للهجوم على كانيه ويست ووصفه بانه متنمّر.