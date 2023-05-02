جاريد ليتو يصدم الجميع بزي القطة في "ميت غالا"

دائمًا ما يثير النجم الأمريكي جاريد ليتو الجدل بإطلالاته الغريبة في الحفلات العالمية، فمرة يظهر ممسكًا تمثالًا على شكل رأسه، ومرة يظهر مع شبيه له.

جاريد ليتو يثير الجدل بـ"ميت غالا"

وفي حفل "ميت غالا" Met Gala لعام 2023، اختار ليتو الوصول إلى الحفل مرتديًا زي قطة ضخم مستوحى من شكل قط مصمم الأزياء الراحل "كارل لاغرفيلد" المدلل، توشبيت، حيث جاء بفراء أبيض وعيون ضخمة زرقاء، ومخالب فضية.

ولم يدرك الصحفيون من القابع خلف الزي الضخم، الذي بدا واقعيًا لشدة إتقانه، لحين إزالة ليتو رأس القطة ليظهر بعيون دخانية وشعر منسدل على جانبي كتفه.



ويعتبر "توشبيت" القط الأكثر شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه الأغلى سعرًا على كوكب الأرض.