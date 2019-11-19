جاكيت آيشورايا راي الذي استغرق حياكته ٢٥٠٠ ساعة (صور)

أقام المخرج الهندي كاران جوهر حفلا في منزله على شرف المغنية الأمريكية كاتي بيري أثناء جولتها بالهند، ولكن نجمات بوليوود حولن هذا الحفل لمدرج موضة يتصارعن فيه من أجل إثبات من منهن صاحبة اجمل اطلالة.

ونشرت صحيفة " إنديان اكسبريس"، أن إطلالة نجمة بوليوود إيشواريا راي باتشان هو الذي جذب الأنظار في ذلك الحفل فقد ارتدت سترة طويلة ميزت حضورها بسبب أناقتها وأنها مصنوعة يدويًا بألوان جذابة وجميلة.

صُنعت سترة إيشورايا بإستخدام تقنية ال Ek Taar من دار ازياء جايد لمونيكا وكاريشما، هذه السترة استغرقت حياكتها مدة زمنية تصل إلى2500 ساعة، هذه التقنية قديمة للغايه ومستخدمة على مدار قرون ولكنها تستغرق ساعات عمل طويلة بسبب المستوى العالي من المهارة والتطريز المعقد وقد بذل مصممون هذه السترة مجهودًا كبيرًا من أجل إعادة تخيل هذه التقنية لخلق قطعة ملابس معاصرة وأنيقة، فقد جمعت سترة إيشورايا بين الثقافة والعودة للجذور وبين سحر المعاصرة ومما أبرز جمال هذه السترة هو إرتداء إيشورايا لطقم اسود كامل تحتها مما وضح قوه الألوان والتطريز.

والجدير بذكره أن هذه التقنية وهذا النوع من القماش مشهور بشكل كبير في الهند بسبب تعقيده وبراعة صنعه حيث اصدر المصمم الهندي الشهير أنجول بهانداري مجموعة كاملة من فساتين الزفاف المستخدم في حياكتها تقنية Ek Taar، وليس ذلك فقط بل ظهرت تلك التقنية بوضوح في ملابس الزفاف لنجوم بوليوود ديبيكا بادكون ورانفيير سينغ والتي صممها المصمم الهندي الشهير ساباياشي موخرجي.

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