بالزي الهندي نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها من رانفير سنيغ (صور)

احتفلت النجمة الهندية ديبيكا بادوكون مع زوجها الممثل رانفير سينغ بالذكرى الأولى لزواجهما، وشاركت متابعيها عبر موقع إنستغرام صورة حديثة لها برفقة شريكها ظهر كل منهما بالزي التقليدي في الهند، ونالت الصورة تفاعلًا لافتًا من الجمهور.

وتركت ديبيكا تعليقًا على الصورة التي حصت ما يقارب الـ3 مليون إعجاب، وقالت بهذه المناسبة: "بما أننا نحتفل في الذكرى السنوية الأولى لزواجنا، ندعو الله تعالى أن يديم علينا هذه النعم، شكرًا لكم جميعًا على حبكم ودعواتكم..مع أطيب أمنياتي".

من جهته، نشر رانفير سينغ نفس الصورة عبر حسابه وعلق: "عيد زواجنا الأول...أشعر بسعادة غامرة، شكرًا لكم جميعًا على حبكم".

وكان الثنائي الهندي ديبيكا ورانفير قد تزوجا العام الفائت بعد قصة حب جميلة، وأقاما الزفاف في نوفمبر على بحيرة كومو الإيطالية بحضور المقربين والأصدقاء وعدد من نجوم بوليوود، وكان الزفاف قد أقيم على الطريقة الهندية التقليدية.

للمزيد من قسم عالم بوليوود اقرأ أيضًا: