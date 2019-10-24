ابنة النجم الهندي شاروخان "راعية بقر"!

ظهرت صورة جديدة لـ سوهانا خان ابنة النجم الهندي الكبير شاروخان على حساب "فانز" ومحبي الفتاة بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث شوهدت في مظهر راعية البقر.

في الإطلالة الجديدة للفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، والتي تدرس حاليًا في نيويورك صناعة الأفلام، بدت مستعدة لاقتحام بوليوود، حيث أشاد متابعيها باطلالة راعية البقر تلك، وهي ترتدي القبعة.

تطمح سوهانا إلى اتباع خطوات والدها، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أنها تريد احتراف الفن السينمائي سواء إخراج أو تمثيل، وبالتالي فهي تدرس صناعة الأفلام في جامعة نيويورك، كما أنها تخرجت من كلية أردينغلي في لندن في يونيو من هذا العام.

كان شاروخان قد عبر عن سعادته مؤخرا بتخرج ابنته في رسالة شاركها على انستجرام، عندما نشر صورة تجمعه مع سوهانا وزوجته جوري، معلنًا عن تخرجها، وفرحته الكبيرة بها.

يقول شاروخان: "اليوم الأخير في المدرسة، إضافة المزيد من التجارب الجديدة والألوان للحياة التي تنتظرك، آخر بيتزا ستحصلين عليها من هناك، آخر رحلة بالقطار من وإلى هناك، ولكن أيام الدراسة في المدرسة قد تنتهي، ولكن التعلم لن ينتهي".

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