جامعة بيرمنجهام تكرم ظافر العابدين تقديرا لمسيرته الفنية

وجه الفنان ظافر العابدين، الشكر إلى جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، لتكريمه تقديرا لمسيرته الفنية، حسب موقع اليوم السابع.

ونشر ظافر صوره من حفل تكريمه، قائلا:(شكراً جامعة مدينة برمنجهام على تكريمها و تقديرها لمسيرتي الفنية.. فخور بكوني أحد خرجيها).

يشار إلى أن آخر أعمال ظافر العابدين مسلسل (ليالى أوجيني) مع الفنانة الشابة أمينة خليل، وتدور أحداثه فى فترة الأربعينيات، مأخوذ عن فورمات إسبانى، سيناريو وحوار إنجى القاسم ، وسما عبد الخالق، إخراج هانى خليفة.