جان يامان ارتبط بفتاة إيطالية واستغل مواطنتها.. وفضائح جنسية جعلته يتصدر الحديث!

يتصدر اسم الممثل التركي جان يامان حديث الجمهور حالياً بعد أن تقدم رسمياً لطلب يد حبيبته المذيعة الإيطالية ديليتا لويتا بعد علاقة بدأت من أشهر قليلة.

طريقة طلب جان يمان لحبيبته كانت رومانسية وميتوحاة من المسلسلات التركية، إذ أنه استأجر طائرة خاصة عُلق بآخرها لوحة كُتب عليها باللغة الإيطالية "هل تقبلين الزواج مني"؟

وآثار عرض الزواج في عقل الجمهور الكثير من الأسئلة خاصةً أنه تم الإعلان عن علاقتهما بشكل رسمي منذ أشهر قليلة وهي فترة ليست كافية لإعلان الزواج فهل جاء موضوع إعلان العلاقة رسمياً بعد قصة حب طويلة وسرية؟.. أم أنهما مجرد حركة تسويقة حتى يتصدران الحديث خاصةً أن جان سيشارك في مسلسل إيطالي قريباً.

من جهة أخرى، أعاد تصدر جان للحديث الكثير من المواضيع والفضائح التي صاحبت مسيرته الفنية المتواضعة من بينها خبر استغلاله لفنانة إيطالية تدعى "فرانشيسكا سيبرياني" أكدت أنها تعرفت على الوسيم التركي أثناء تواجده في إيطاليا من أجل المشاركة ببرنامج تلفزيوني، وقد بادر الأخير بالتقرب منها بهدف المواعدة ليفاجئها لاحقاً بالتخلي عنها وعد الرد على رسائلها واتصالاتها المتكررة من دون أي سبب يذكر، وهو ما أدخل الأخيرة في صدمة وبكاء دائم.

الضرب والعنف ضد سيدة خمسينية تدعى "جيديم كوكاسان"!

ادعت جيديم أن جان قام بضربها وإخراجها من أحد الملاهي الليلية الموجودة في منطقة أورتاكوي في ليلة 22 نوفمبر 2019، حيث طلبت منه أن تلتقط صورة معه، وحاولت معانقته، لكنه رفض ودفعها بعيدًا عنه.

وبحسب المصادر أن الفتاة ابتعدت وبدأت بالرقص وتصوير نفسها مقاطع فيديو، واعتقد النجم التركي أن الفتاة تقوم بتصويره رغماً عنه، فقام بمهاجمتها وليّ ذراعها وطردها من الملهى، فبدأت الفتاة بالصراخ بأعلى صوتها قائلة: "نحن من جعلناك مشهوراً، الآن تقوم بطردنا"، وقامت بعدها بتقديم شكوى ضده في مركز الشرطة.



فضيحة أخرى شهدها جان أثناء حلوله ضيفاً على أحد البرامج الإسبانية التي أجاب فيها على سؤال بسيط بطريقة وقحة ومليئة بالإيحاءات الجنسية.

وفي التفاصيل وجهت المذيع سؤالاً لـ يمان جاء فيه "نعتقد أن جان يامان هو الشخص المثالي، كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك أتيت من هذا العالم؟" .. ليجيب " لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك".

فشل مسلسل السيد الخطأ واتهام جان بأنه يُركز على إبراز جسده خاصةً أنه كان عارياً من المنطقة العلوية خلال معظم أجزاء الحلقة الأولى إضافة إلى مشاهد القُبل بينه وبين بطلة العمل، مما دفع الوزير التركي سليمان سويلو لأن يطالب قناة فوكس العارضة للمسلسل بإيقافه، وقال: "هذا المسلسل يروج للرذيلة والعري ولا يجب أن يشاهده أطفالنا لماذا دائما تنتجون مسلسلات تافه"..

رافق إيقاف العمل مشاركة جان لـ صورة له وهو يحاول أن يضع ربطة العنق، ولاحظ البعض أنه كان من الواضح في الصورة أن جان تعمد إستخدام حركة الأصبع الأوسط كرسالة مبطنة للشركة التي أوقفت العمل.

رغبة جنسية بينه وبين بطلة مسلسل "الطائر المبكر"!

مسلسل الطائر المبكر كان السبب في شهرة جان، ورافق نجاح العمل تصريحات جنسية منه بحق زميلته في العمل "ديميت اوزديمير"، إذ صرح بأن الرغبة الجنسية بينه وبين ديميت كانت السبب في نجاح العمل وأنهما وصلا لحد الذروة.

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