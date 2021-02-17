ليليا الأطرش تتعرض لهجوم بسبب جرأة ملابسها ورقصها على البحر..والجمهور "يا باطل"!

شاركت الممثلة السورية "ليليا الأطرش" المعروفة للعالم العربي بدورها الشهير "لطفية" في المسلسل السوري باب الحارة فيديو جديد لها عبر حسابها في انستقرام.

وأطلت ليليا في الفيديو وهي ترقص على شط البحر حي تتواجد في دبي، وارتدت فستان جينز صيفي قصير أثناء تأديتها بعض الرقصات على أنغام أغنية الفنان المصري "عمرو دياب".

ما لم تتوقعه الممثلة السورية أن تتعرض لوابل من الانتقادات بسبب إطلالتها ورقصها من قبل رواد السوشال ميديا ضمن تعليقات كان من بينها:

"يا باطل يا عصام لطيفه طالع بالقرعة"، وتابع آخر "منشنوا عصام وقولوا لمعتز عادي يدخل البيت من غير ياااا ساتر و غيرة الدنيا امان".

وكان هنالك تعليق "شكلو في فايروس غير الكورونا عم يدور بس بين فنانات سوريا كانوا يظهرون في حشمة و في الأعمال الفنية فقط شو صاير"..واضاف آخر "والله لو يشوفك عصام ليشختك ع البلوعة".

هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها ليليا للانتقادات، إذ أنها ومنذ فترة كانت قد شاركت صُور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير ووصفت وقتها الصُور بالجريئة والغير لائقة وعرضتها لإنتقادات لاذعة.

يذكر أن الفنانة أثارت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت صورة عبر خاصية الستوري وحددت فيها موعد زواجها بعد طول انتظار.

وكتبت: "تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي، يوم 29 شباط للزفاف"... ليتبين لاحقاً أنها مجرد مزحة لا أكثر.

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