ريم العبد الله تتصدر الترند بوصلة رقص من مسلسل "عندما يكتمل القمر".. فيديو!

تصدرت الممثلة السعودية ريم عبد الله التريند عبر تويتر بعد تداول فيديو راقص لها من مسلسل "عندما يكتمل القمر".

الفيديو المتداول أدت فيه ريم وصلة رقص كما تطلب منها الدور ونال الفيديو تفاعل كبير عبر منصات التواصل ضمن تعليقات مختلفة كان من بينها: "وين الرقص كانها واحده متلبسها جني والعياذ بالله"، وتابع آخر "كأنها جاريه بمسلسل حريم السلطان"/ وكان هناك تعليق "شسالفه الدراما عندنا صايره وقحه وماتمثل الواقع الى اين ترقص ومدري ايش مايجوز عيب".

نبذة عن مسلسل عندما يكتمل القمر:

هو مسلسل تلفزيوني سعودي تم إنتاجه عام 2019 وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والاثارة والرعب ويستعرض المسلسل العالم السفلي والجن والسحر، أما عن أبطاله فمن بينهم "فيصل العميري، ميسون الرويلي، محمد الطويان".



يذكر أن ريم عبدالله كانت قد تعرضت لهجوم لاذع خلال الأيام الماضية من قبل إحدى المتابعين على السوشال ميديا، وفاجأت الجميع بعد أن شاركت التعليق والرد على التعليق بطريقة ساخرة من خلال حسابها على تطبيق سناب شات.

وجاء في تعليق المتابعة "الله لا يوفقك يا شيخة من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك..إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي"...لترد عليها ريم بسخرية قائلة: "بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي..المثل يقول امسكوا تيسكم ما تيجيه...كملوا الباقي".

من ناحية أخرى، كانت الفنانة السعودية ريم قد أثارت الجدل بعد أن ظهرت وهي ترتدي طقمًا ذهبيًا مشهورًا باسم رعد الشمال يبلغ وزنه 4.2 كغ وتبلغ قيمنه 1.4 مليون ريال سعودي وعلقت وقتها قائلة " شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين.. بس قولوا ما شاء الله.. أنا لبسته لأنه عجبني.. تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو ملفت".

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