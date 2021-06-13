جان يامان وحبيبته ديليتا لويتا في يورو 2020!

انطلقت الجمعة بطولة أمم أوروبا 2020 أو المعروفة باسم يورو 2020، وكانت مباراة الافتتاح بين المنتخب الإيطالي والمنتخب التركي، وقد اقيمت المباراة على أرض ملعب في روما.

استغل الفنان التركي "جان يامان" وجوده في روما لحضور المباراة في المعلب ضمن الجمهور، وما زاد حماس المباراة ارتباطه بالإعلامية الإيطاليا "ديليتا لويتا"، ليكونا متنافسان في أرض الملعب.

وانتشرت عدت فيديوهات لجان وحبيبته من الاستاد، وقد ظهرا بأحداها وهما يحملان "وشاح" نصفه يدعم تركيا وكان بيد "جان" والآخر يدعم ايطاليا وقد كان بيد "ديليتا"، كما وضعت الأخيرة "فلتر" بأعلام ايطاليا على عينيها.

جان يامان مع حبيبته المذيعه الايطاليه ديليتا ليوتا يتابعان المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2020 بين ايطاليا و تركيا من المدرجات#CanYaman

pic.twitter.com/tIUT20D3Ju — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) June 11, 2021

كما نشرت "ديليتا لويتا" عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة من الفيديوهات تجمعها بـ "جان يامان" وأصدقاء لهم في المدرجات.

علاقة جان يامان وديليتا لويتا:

بدأت قصة الحب التي وصفت بأنها هزت ايطاليا بشكل سري ومفاجأة، إذ كشفت هذه العلاقة عن طريق مجلة ايطالية نشرت صور تجمع بين جان وديليتا وكانت وحدة من هذه الصورة تظهرهما بشكل حميمي وهما يتبادلان القبل. وكما ذكرت المجلة أنهما "قضيا خمسة أيام من الشغف في فندق كبير في وسط روما".

وبعدها بفترة قصير التقطت عدسات الصحافة الايطالية وللمرة الثانية صورة تجمعهما معًا مما أكد صحة الأخبار المتداولة عن وجود علاقة حب تجمع بينهما.

لينشر "جان يامان" في ما بعد صور لهما على حسبه الرسمي على انستغرام معلنًا دخوله بعلاقة مع "ديليتا لويتا". لم تنتهي جدية علاقتهما عند هذا الحد، فقد طلب "جان" الزواج منها بطريقة رومانسية. فقام من خلال طائرة في سماء روما تحمل عبارة "ديليتا، هل تتزوجني؟ أنا أحبك، جان". ونشرت الصحف أن حبيبته أجبت بـ "نعم".

من هي حبيبة جان يامان الايطالية؟!

ولدت الإيطالية ديليتا لوتا في 16 أغسطس 1991 في كاتانيا بإيطاليا.

يبلغ طول ديليتا لوتا البالغة من العمر 29 عامًا 1.75 سم.

مذيعة رياضة شهير، لديه أكثر من 7.8 مليون متابع على انستغرام.

يذكر أن جان يامان يتواجد حاليًا في ايطاليا لتصوير مسلسل ايطالي يحمل اسم " ساندوكان"، ومن المقرر أن يكون العمل من 10 حلقات، وبحسب الصحف التركية يتقاضى الفنان التركي ما يقارب الـ 122,835 دولاراً أي ما يعادل الـ 100 ألف يورو على كل حلقة.