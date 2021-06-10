فتاة النافذة يسيطر على الترند بقوة...وهذه أبرز أحداث الحلقة الأخيرة!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأخيرة من مسلسل فتاة النافذة والذي كان يحقق نسبة مشاهدة عالية طوال الفترة الماضية.

الحلقة الأخيرة والتي انتظرها الجمهور بفارغ الصبر لم تخيب توقعاتهم وتمكنت من خلال الأحداث أن تتصدر التريند في تركيا بـ 6 أسماء وهي "إسم المسلسل، شخصية خيري، شخصية فريدة، شخصية نالان، شخصية مظفر وشخصية جانا".

أحداث الحلقة الأخيرة شهدت الحدث الأبرز والمنتظر وهو زواج نالان، كما أن نهاية الموسم شهدت ظهور الشخصية الجديدة "خيري" والذي ستجمعه قصة حُب مع نالان بحسب الرواية الأصلية.

صراع فريدة وجانا كان أيضاً مادة دسمة للحديث خاصةً أن فريدة هذه المرة خرجت عن طورها ولقنت جانا درس لا يُنسى ووعدتها بأن تفتح عليها أبواب جهنم إذا ما حاولت إزعاج حفيدتها وهدم زواجها.

الكاست كان قد شارك أيضاً فيديو جماعي لهم وهو يغنون معاً حتى يودعوا الجمهور الذي سينتظرهم على أحر من الجمر خلال الموسم الثاني والذي سيعرض على الأغلب بعد 3 أشهر من الآن.

قصة مسلسل فتاة النافذة

بالحديث عن مسلسل فتاة النافذة فتدور قصته حول شخصية شابة جميلة اسمها نالان على الأغلب تم تبنيها من قبل رجل وإمراة كبيران بالعمر وقد أخفيا عنها الأمر وقصتها الحقيقية، المرأة التي تؤدي دور والدة نالان تواجه مشاكل معينة حول العلاقات مع الرجال لذلك أرغمت ابنتها منذ عُمر صغير على إرتداء مشد داخلي على جسدها ولا يمكن فكه إلا بمساعدة شخص آخر كما أنها كُل يوم تحرص على تنظيف جسد ابنتها بمساعدة العاملة في منزلهم.

ولم تتمكن نالان والتي دائماً تحت المراقبة من أن تعيش أي قصة حب مع أي شاب إلا أن يحدث لها شيء مفاجئ بعد أن يتقدم نجل مالك الشركة التي تعمل بها للزواج منها بإجبار من والده فيوافق الشاب الذي يعيش قصة حُب ممنوعة مع إمرأة متزوجة تكبره بعدة سنوات ولها أطفال. يذكر أن قصة العمل من تأليف الطبيبة النفسية جولسيران وتدور حول أحداث حقيقية لمرضاها مع بعض الإضافات من تأليفها.

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