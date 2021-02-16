جان يامان يطلب يده حبيبته الإيطالية بطريقة رومانسية

تداولت صحف تركية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الممثل التركي الوسيم جان يامان من حبيبته المذيعة الإيطالية ديليتا لويتا، بعد الكشف عنها في الشهور القليلة الماضية.

جان بطل مسلسل "الطائر المبكر" قرر أن يتقدم لطلب الزواج من حبيبته بطريقة رومانسية تشبه تلك التي يتم تصويرها في مسلسلاته، فقام بتطير عبارة "ديليتا، هل تتزوجني؟ أنا أحبك، جان" في سماء روما. ونشرت الصحف أن حبيبته أجبت بـ "نعم".

بالعودة إلى بداية العلاقة كات قد كشفت مجلة "تشي" الإيطالية"عن هذه العلاقةن بنشر صور حميمية للثنائي أثناء تناولهما العشاء في الفندق الذي كان يقيم فيه جان بايطاليا لتصوير إعلان.

بعد نشر للمجلة نفسها بفترة بسيطة صورة جديدة للثنائي، قام جان بنشر صورة له مع حبيبته الإيطالية عبر حسابه الرسمي على انستغرام مما يعتبر إعلان رسمي عن وجود علاقة بينهما.

وبالطبع لم يفوت الثنائي أول عيد حب لهما معًا حيث شاركا صورة لهما بلحظة رومانسية وحميمة، حيث كان كلاهما على وشك تقبيل الاخر.

لتتفاجئ معجبات يامان اليوم بقرار زواجه على رغم من الوقت القصير الذي علمن فيه عن علاقته.

كان قد حقق الوسيم التركي نجاحه الكبير في تركيا وخارجها عند عرض مسلسل "الطائر المبكر" الذي جسد فيه دور "جان" بجانب زميلته "ديميت أوزديمير" التي جسدت دور "سنام".

لحقت إشاعة وجود علاقة حب بين جان وديميت أثناء تصوير وعرض المسلسل، إلا أن الأخيرة نفت كل تلك الأخبار المتداولة بعد انتهاء المسلسل.

من هي حبيبة جان يامان الايطالية؟!

ولدت الإيطالية ديليتا لوتا في 16 أغسطس 1991 في كاتانيا بإيطاليا.

يبلغ طول ديليتا لوتا البالغة من العمر 29 عامًا 1.75 سم.

مذيعة رياضة شهير، لديه أكثر من .57 ملايين متابع على انستغرام

يذكر أن جان يستعد لتصوير مسلسل ايطالي يحمل اسم " ساندوكان"، ومن المقرر أن يكون العمل من 10 حلقات، وبحسب الصحف التركية يتقاضى الفنان التركي ما يقارب الـ 122,835 دولاراً أي ما يعادل الـ 100 ألف يورو على كل حلقة.