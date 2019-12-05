جان يمان ممنوع من الكلام بسبب "وقاحته"!

تعرض الفنان التركي جان يامان لهجوم جديد بعد وجوده في برنامج اسباني، بسبب رده على أحد الأسئلة بطريقة جريئة حتى أن البعض وصف الفيديو بأنه يحتوي على "إيحاءات جنسية".

وفي التفاصيل وخلال تواجد يامان في برنامج إسباني سألته المذيعة: "سنعتقد أن جان يامان هو الشخص المثالي، كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك أتيت من هذا العالم؟" ليجيب: " لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك".

وتعرض يامان بعد الحلقة لهجوم كبير بسبب رده الذي اعتبره الكثيرون بانه وقح وغير أخلاقي، فيما رأى البعض ان يامان وصل لحد كبير من الغرور جعله لا يدرك ما يقوله.

مما دفع منتج مسلسله الجديد فاروق تورغوت لتأجيل المسلسل الذي كان من المتوقع أن يصدر في شهر مارس 2020 إلى شهر سبتمبر 2020، وصرح المنتج: "لقد تجاوز جان حدّه، والتصريحات التي يقوم بها مؤسفة، والمسلسل مؤجل حتى شهر سبتمبر".

كما أن تورغوت قرر مجموعة من القرارت التي تخص جان، حيث قال: "لن يحدث مثل هذا من بعد الان، تم منعه من الكلام حتى سبتمبر. الآن هو في قبرص ليبتعد عن كل شيء وعند عودته سيذهب لعطلة اخرى طويلة. وسينتقل من منزله في بيبيك لمكان بعيد عن الأنظار، وبعد إنهاءه العسكرية سيذهب الى ايطاليا ليصبح مقدم برنامج Survivor هناك.

ولا تعد هذه التصريحات الوحيدة لجان التي أثارت الجدل، حيث أثارت تصريحاته حول زميله كيفانش تاتليتوغ وعلاقته مع زميلته ديميت اوزدمير في مسلسل "الطائر المبكر"، غضب الجمهور، فقد صرح في أحد مقابلاته: "انظروا للأعمال التي لم تنجح في السنوات الأخيرة، جميعها كانت من بطولة ممثلين ليس بينهما رغبة جنسية. إذا المسلسل لم يجعل المشاهد يتسأل "هل البطلين يمارسان الحب بينهما في الواقع؟" فهذا العمل لن ينجح. أنا وديميت مشاهدنا كانت مشتعلة ووصلنا للذروة".

فهل نجاح مسلسله الآخير وكثرة معجباته أصابه بـ"جنون العظمة"؟!

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