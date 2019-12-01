جان يمان مُتهم بالغرور.. بعد تقليله من قيمة زملائه!

بعد الضجة الإعلامية التي رافقت زيارة الممثل التركي جان يامان لإسبانيا بسبب تجمهر آلاف المعجبات اللواتي استقبلنه في مطار مدريد، أثار يامان ضجة جديدة بسبب هجومه على زميله الممثل كيفانش تاتليتوغ الذي صادف وجوده في إسبانيا بنفس الفترة، ولكنه لم يحصل على اهتمام مثل الاهتمام الذي حصل عليه يمان.

وسؤال وجهه أحد الصحافيين عن السبب، أجاب يمان: "نعم هذا ما حصل، ماذا أفعل يا أصدقاء؟ انا مسلسلي بيع لإسبانيا لكن لا اعرف هل الأخ كيفانش بيعت مسلسلاته؟ يجب علي أن ابحث كي اعرف".

اسلوبه مستفززز وفيه تقليل من حق كيفانش ويقول لأعرف اذا تم بيع مسلسلات كيفانش لأسبانيا اولا 😭😂💔مدري من اي عصر هذا نازل لنا!!😑 pic.twitter.com/OvFBQOh5bH — sara (@_132S) November 28, 2019

وأضاف: "اعتقد لو بيعت مسلسلاته لإسبانيا فإنه سيحصل على نفس الاهتمام لكن لو لم تباع فليس هناك ما يمكن فعله. أنا مسلسلاتي يتم مشاهدتها بكثرة هناك يا أصدقاء، لكن لو هناك ممثل أخر لا يشاهدون مسلسلاته فمستحيل ان يشتهر لديهم".

وخلال حفل لعلامة "Knitss" الذي حضره كيفانش لدعم زوجته خبيرة الموضة باشاك ديزر، التي قامت بتنظيم الحفل، قام الصحفي بتوجيه سؤالٍ لكيفانش: "جان يامان كان في إسبانيا أيضًا وحصل ازدحام في المطار وتم التعليق عليه كثيرًا بأن السيد كيفانش كان في إسبانيا ولكن الازدحام لجان يامان"، ولكن كيفانش في محاولة منه لتجنب الإجابة على السؤال قال له: "هل يمكنك إعادة السؤال؟".

وأعاد الصحفي طرح السؤال مجددًا وقال: "أنت وجان يامان كنتم في إسبانيا في نفس الوقت، هو تم استقباله في المطار بازدحام كبير، يقال أنه دفع لشركات خاصة، ويقال أنت كنت هناك لماذا لم يحصل نفس الازدحام معك وتم المقارنة بينكما كثيرًا". قال كيفانش: "لقد فهمت، هل لديك سؤال يتعلّق بي يا أخي؟"

ورغم محاولات كيفانش تجاهل الصحفيين الآخرين الذين كرّروا السؤال والتأكيد عليه في البداية، إلا أنه أجاب في النهاية وقال: "تعرفونني جيدًا، إلى يومنا هذا لم أُعلّق على أي حادثة لا تتعلّق بي ومجددًا لا أعلق".

ليسأل الصحفي: "المكان الذي نظمت فيه زوجتك الدعوة يسمى مكان جان يامان، وهو شخصيًا دائمًا يتسكع هنا، وقبل أن تأتي أنت بفترة قصيرة جدًا كان هنا وعندما أتيت أنت غادر المكان". ليرد عليه الممثل الوسيم ويقول: "صاحب المكان السيد جيم صديقنا".

وفي محاولة أخيرة من الصحفي قال كانت التعليقات عندما أتيت: " جاء صاحب المكان"، ليقول كيفانش: "استغفر الله، لا تفعلوا هذا يا رجال، لطفًا" وتابع: "عمتم مساءً، لا أريد أن أتكلم، رجاءً أطلب منكم احترام هذا الأمر". وأضاف: "إذا سألتموني عن أعمالي ومشاريعي القادمة ستسعدوني وحينها سأجيب بوضوح".

بالرغم من النجاح الكبير الذي يعيشه يمان بسبب مسلسل "الطائر المبكر" في داخل وخارج تركيا، أجاب الممثل أونور تونا نجم مسلسل "الطبيب المعجزة" خلال احتفال طاقم العمل بالحلقة الـ13 من المسلسل عن جان يمان : "لا أعرفه أبدًا، أي لا يوجد سلام حتى بيننا".

ليسأله الصحفي: "هل تعتقد أن هذا حقيقي؟ أن يستقبله ألفين شخض خارج البلاد". "يعني لماذا يسعد شخص ما، لا أعرف ذلك، لذلك أريد أن نعيش بالشكل الذي يسعدنا، أعتقد أنه سعيد بهذا الشكل ويمكنه أن يستمر بالعيش هكذا". وكرر: "لا أعرفه شخصيًا، وحتى لا يوجد سلام بيننا لذلك لا أريد التعليق على هذا الموضوع".

الصحافه التركيه اقذر صحافه بعد الصحافه الامريكيه !! وش دخله كيفانش جاي مع زوجته يحتفلون وش دخله بـ جان امانه يا زينه بس كلامه كيف رد بـ ذوق بدون لا يستنقص من جان و لا يسب حتى الصحافه ✔️🥰🥰 pic.twitter.com/GwJncLwtye — bedour (@luvchanbi) November 30, 2019

ونشر جان يامان صورة عبر ستوري انستغرام يرد فيه على الاتهامات بدفعه لشركات خاصة لإحضار معجبين، حيث تظهر الصورة أن اسمه "ترند" على "تويتر" في اسبانيا، وصورة آخرى تظهر نفس "الترند" ولكن عالميًا.

يبقى السؤال هل سيفقد جان يامان شعبيته بسبب هجوم على كيفانش و"غروره" كما اتهمه البعض؟!

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